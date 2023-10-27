Итоги первого гололеда подвели в травмпунктах Липецка

В Липецке зафиксировали первые в этом году гололедные явления. На улицах скользко, есть пострадавшие.

Правда, как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, ажиотажа в травмпунктах пока не наблюдается.

Так, сегодня, 27 октября, по поводу травм в это учреждение пока не обращались. А накануне медицинскую помощь оказали 30 человекам, что является средним показателем. В пиковые дни бывает и по 100 пациентов.

Из 30 обратившихся только шесть человек получили травмы, связанные с гололедицей. После оказания помощи пострадавших отпустили домой.

В травмпункт при Липецкой городской больнице №4 обратился лишь один человек, пострадавший при падении на скользкой дороге. У него диагностировали ушиб.

Lipetskmedia пишет, что врачи рекомендуют жителям ходить по скользким дорогам не спеша и лучше в трезвом состоянии. Беременным вообще не рекомендуют выходить на улицу в гололед одним, лучше переждать этот погодный период дома.

Если выйти на улицу всё же необходимо, специалисты советуют надеть сапоги на платформе или ботинки с мягкой рифленой подошвой.