В ХАМАС назвали неосуществимым перемещение палестинцев из сектора Газа

План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на соседний египетский полуостров Синай не может быть осуществлен, заявил в пятницу, 27 октября, член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, Израиль уже проиграл на границах с Газой, также уступив в битве за насильственное перемещение.

«В первой битве Запад бросился их поддерживать, а во второй битве они вступили в противостояние со всем регионом, так как регион однозначно пострадает от насильственного перемещения», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее он подчеркнул, что ХАМАС обсудило в Москве будущее Палестины, отличное от мнения США. По его словам, конфликт начал Запад, а Израиль создал условия для него действиями в отношении сектора Газа.

Ранее, 22 октября, стало известно, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома. Люди живут в центрах приема, сообщало правительство анклава.

До этого, 13 октября, «Известия» показали кадры эвакуации мирных жителей из сектора Газа. Многие и них прошли по 10 км в поисках безопасного места.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Газы эвакуироваться на юг, чтобы обеспечить собственную безопасность и защиту.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.