ВОЗ назвала достоверными данные минздрава Палестины о жертвах в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает достоверными данные министерства здравоохранения Палестины о смертности в Газе. Об этом 27 октября на брифинге в Женеве сообщил представитель ВОЗ на палестинской территории Ричард Пеперкон.

«Министерство здравоохранения Палестины, с которым мы десятилетиями работаем по вопросам, связанным со здоровьем, всегда предоставляет нам довольно достоверные статистические данные. Это касается как смертей, так и рождений, а также вакцинации», — приводит слова Пеперкона «РИА Новости».

Представитель организации отметил, что сами сотрудники ВОЗ несколько раз были в Газе. Пеперкон назвал отчеты побывавших там специалистов достаточно хорошими.

Он посчитал необычным вопрос о точности данных о смертях в Газе. По словам Пеперкона, если бы эта цифра изменилась бы на 1 тыс. в меньшую или большую сторону, никаких изменений в обсуждении не произошло бы.

Миндзрав сектора Газа в этот день сообщил, что число погибших в анклаве с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке превысило 7,3 тыс. человек. Среди жертв конфликта оказались 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых людей. Число пострадавших выросло до 18,9 тыс. При этом согласно последним данным, со стороны Израиля с начала конфликта ранения получили 5,4 тыс. человек, число погибших превышает 1, 4 тыс.

Еще 1,5 млн жителей Газы — 70%, из-за конфликта были вынуждены покинуть свои дома, сообщила пресс-служба правительства сектора, связанного с палестинским движением ХАМАС. Все эти люди находятся в центрах приема.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.