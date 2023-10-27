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Бывшего сотрудника филиала ПАО «Россети Центр» заподозрили во взяточничестве

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Бывший сотрудник белгородского филиала ПАО «Россети Центр» задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Он подозревается в получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в особо крупном размере в сумме 1,4 млн рублей, сказано в сообщении.

Денежная сумма была передана за общее покровительство и приемку работ.

Возбуждено уголовное дело о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Задержанный не является сотрудником филиала ПАО «Россети Центр» с 8 августа 2023 года. Энергокомпания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий», — заявили «Известиям» в пресс-службе ПАО «Россети Центр».

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Ранее в октябре московского полицейского заподозрили в пособничестве во взятке почти на 19 млн рублей. Сотрудник выступил посредником при передаче денег между представителями двух коммерческих компаний и другим лицом за строительные и ремонтные работы. Правоохранителя задержали.

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