Глухаря заметили в центре города в Псковской области

На улицах города Опочка в Псковской области заметили глухаря. Соответствующие фото появились в городских пабликах.

В частности, редкую птицу видели возле магазина «Кураж». В комментариях под фото жители пишут, что за глухарем наблюдали и на других улицах.

Некоторые пользователи объясняют появление подобной птицы в городе тем, что в лесу ей нечем питаться, отмечает Псковское агентство информации.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что по улицам Красноярска бродят два медведя. В частности, их видели рядом с лицеем №8.