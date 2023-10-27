Политолог назвал причину отказа Венгрии и Словакии от выделения Киеву €50 млрд

Венгрия и Словакия выступают против помощи Украине ради своей выгоды. Как отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «Известиями» 27 октября, страны будут пользоваться возможностью, чтобы выторговать себе финансовые преференции.

Ранее газета Politico писала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Речь идет о программе помощи Украине на следующие четыре года, которую Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза на период с 2024 по 2027 год. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран — участниц ЕС.

«Дальше будет яростная торговля, закулисная и не закулисная, по поводу финансовых взаимоотношений. Венгрия и Словакия будут пользоваться этой возможностью для того, чтобы себе выторговать какие-то финансовые преференции, которые никакого отношения к Украине не имеют, но важны для них. Я думаю, что в конце концов они на чем-то сойдутся», — заявил Лукьянов.

Он дополнил, что Венгрии и Словакии главное получить что-либо для себя.

«Им главное получить что-то для себя, наверняка там есть какие-то конкретные темы. Разногласия не связаны с количеством этих денег, а связаны с совершенно другими вопросами, так что я думаю, что та самая сумма никуда не денется», — резюмировал политолог.

Между тем Орбан объяснил блокирование выделения помощи тем, что поддержка Киева со стороны ЕС «не работает», а Фицо, в свою очередь, сослался на проблемы коррупции на Украине.

Ранее, 26 октября, премьер-министр Словакии заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он призвал ЕС, который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте.

В свою очередь, Орбан на саммите Европейского союза предложил разработать новую стратегию по Украине, а уже после определить, какая ей потребуется финансовая помощь.

Венгрия в мае блокировала выделение для финансирования Украины суммы €500 млн из Европейского фонда мира. Орбан заявлял, что его страна «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу», пока Киев не восстановит права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.