СМИ сообщили о воздушной атаке ХАМАС на американскую базу в Ираке

Исламское движение ХАМАС атаковало с воздуха американскую военную базу в Ираке. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает Al Mayadeen.

Отмечается, что активисты движения сначала объявили о планируемых ударах, затем подтвердили ликвидацию цели.

«Исламское сопротивление подтверждает, что прямое попадание было достигнуто после удара беспилотника по американским войскам на базе Айн аль-Асад», — указано в сообщении.

Тем временем в Telegram-канале ХАМАС сообщалось, что израильская армия совершила попытку проведения операции «Ибрар» на пляже Рафах на юге сектора Газа.

«Попытка была обнаружена нашими моджахедами, которые оказали противодействие и вступили в столкновение с противником, что потребовало вмешательства сионистских военно-воздушных сил», — указано в заявлении.

Кроме того, «Бригады аль-Кассама» сообщили о возобновлении бомбардировки Тель-Авива.

Между тем израильские СМИ сообщили, что в Тель-Авиве в жилой дом попала ракета. Также в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в указанном городе и центральной части Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.