Набиуллина заявила о необходимости поддерживать высокие ставки в экономике

Центральный банк России будет поддерживать более высокие ставки в экономике, чтобы не раскрутилась инфляционная спираль. Об этом 27 октября заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она указала, что ЦБ РФ отмечает рост интереса граждан к депозитам, а потребкредитование замедлилось.

«Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции, поэтому интерес граждан к депозитам вырос», — отметила Набиуллина.

По ее словам, ипотека продолжает расти высокими темпами, однако здесь сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке.

В этот день совет директоров ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Это четвертое подряд повышение уровня показателя.

Ранее, 25 октября, эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки в этом месяце. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков напомнил, что одна из важных задач регулятора в настоящее время — сдерживание инфляции.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых. 15 августа регулятор поднял ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября прошлого года.

При этом 10 октября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отметил, что регулятору придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в 2024-м.