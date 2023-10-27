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Музей-заповедник «Михайловское» включили в «Музейную бродилку»

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Участником проекта «Музейная бродилка» стал государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Экспертная группа выбрала из 120 музеев, подавших заявку, 70 музеев северо-запада РФ.

Как рассказали Псковской ленте новостей в учреждении, инициатором и создателем проекта стала «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций», которая работает с региональными туристско-информационными центрами.

В скором времени на территории «Михайловского» появятся брендированные афиши с qr-кодами, чтобы посетители могли ознакомиться с музеем. А чат-бот расскажет, что интересного можно найти в музее и куда обязательно стоит зайти.

Также в рамках проекта создадут интерактивную карту с описанием музеев и детских программ, включающую элементы игры и соревнований. На ней участники смогут отмечать музеи, которые посетили, рассказывать о впечатлениях и оставлять рекомендации тем, кто там еще не был.

В «Музейной бродилке» от Псковской области также поучаствует Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова в Любенске Плюсского района.

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