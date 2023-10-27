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Борисов рассказал о кратном росте мировой орбитальной группировки за 10 лет

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Мировая орбитальная группировка за последние 10 лет увеличилась примерно в 10 раз. Об этом 27 октября рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Еще в 1975 году у нас было примерно 27% мирового рынка всех космических услуг. За последние 10 лет мировая группировка выросла кратно, то есть увеличилась примерно в 10 раз. Это связано с востребованностью космических услуг», — сказал он телеканалу «Россия 24».

По его словам, развитие экономики нельзя представить без космических услуг. В частности, они обеспечивают связь, широкополосный доступ в интернет, прогноз погоды, научные исследования.

Борисов отметил, что к 2036 году на орбиту Земли будет выведено до 70 тыс. спутников, из которых около 3 тыс. будут иметь российское происхождение.

«По нашим оценкам, к 2030 году российская космическая группировка должна насчитывать не менее 1,2 тыс. спутников, к 2035—2036 годам приблизится к 3 тыс., мировая космическая группировка к этому периоду прогнозируется в составе около 60—70 тыс.», — сказал Борисов.

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Накануне ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила, что «Роскосмос» переходит на серийное производство спутников, к 2036 году это позволит развернуть вокруг Земли группировки более чем из 2 тыс. аппаратов. На данный момент в России производится до 45 космических аппаратов в год.

17 августа в Московском авиационном институте рассказали о разработке двигательной установки для спутников, предназначенных для работы на низких орбитах, высота которых составляет около 200 км. Она будет создавать тягу, используя газы из атмосферы — азот и кислород. Время работы такой системы, в отличие от традиционных двигательных установок, не ограничено запасом топлива.

Еще в январе гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что РФ должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку до 1 тыс. спутников. По его словам, для этого нужно производить 200—250 аппаратов в год. Также он сообщил, что развертывание российской орбитальной станции запланировано на 2027 год.

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