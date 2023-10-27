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Власти ДНР исключили возможность признания украинского языка вторым официальным

Пушилин: украинский никогда не станет вторым официальным языком в ДНР
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Фото: РИА Новости
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Украинский язык не будет признан вторым официальным на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил в пятницу, 27 октября, глава ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и общественными деятелями в Москве.

«Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и еще какого-то на территории Донецкой Народной Республики», — приводит ТАСС слова Пушилина.

При этом украинский язык в школах региона можно изучать факультативно, однако ни одна школа не выступила с такой инициативой.

Ранее, 11 июня, стало известно, что в Херсонской области разрешили помимо русского использовать украинский и крымско-татарский языки. Соответствующий указ был подписал Владимиром Сальдо,занимавшим пост и.о. главы региона.

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При этом на Украине еще в конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обозначив таким образом курс на искоренение русского. Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

При этом 14 октября текущего года стало известно, что из всех воспитанников киевских детских садов только 15% детей бегло говорят на украинском языке, около 20% детсадовцев его не понимают. Дошкольники много слышат русскую речь и пользуются русским языком, пояснил основатель общественной организации «Спильномова» Андрей Ковалев.

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