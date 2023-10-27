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В ХАМАС заявили об обсуждении в Москве будущего Палестины

ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, отличное от того, «которое рисуют США»
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Фото: Global Look Press/Mohammed Abu Elsebah
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ХАМАС обсудило в Москве будущее Палестины, отличное от мнения США. Об этом 27 октября сказал член политбюро движения, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.

«Обсудили всё, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Член политбюро ХАМАС указал, что этот конфликт начал Запад, а Израиль создал условия для него своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, и блокадой Газы.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве с визитом находятся представители палестинского движения.

Российская сторона обсудила на встрече с ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. Также в ведомстве отметили, что данные вопросы обсуждались и с Абу Марзуком.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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