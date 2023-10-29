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Врач предупредила о серьезных последствиях псориаза без лечения

Терапевт Ражева: псориаз может стать причиной поражения суставов
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Псориаз — это хроническое заболевание, которое возникает на фоне наследственной предрасположенности. Без должного лечения оно может привести к высыпаниям на коже и поражению суставов вплоть до ограничения движений, рассказала «Известиям» 29 октября, во Всемирный день борьбы с псориазом, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.

«Псориаз возникает из-за наследственных изменений в работе иммунной системы: в коже вырабатывается большое количество биологически активных веществ, ответственных за процесс воспаления, клетки начинают активно делиться и один из слоев эпидермиса утолщается. Заболевание может прогрессировать из-за стресса, хронических инфекций, вредных привычек и некоторых лекарственных препаратов. На коже появляются слегка возвышающиеся красные очаги с белыми чешуйками и шелушением», — объяснила врач.

При поражении ногтей, по ее словам, обычно отмечаются желтоватые или коричневые пятна, точечные углубления, утолщение ногтевой пластины. Воспаление суставов можно распознать по боли, отечности и ограниченной подвижности.

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Она отметила, что проявления псориаза различны и зависят от клинической формы болезни. Обыкновенный псориаз сопровождается высыпаниями в виде красных возвышающихся шелушащихся папул и бляшек на коже волосистой части головы, туловища, на локтях и коленях. Каплевидная форма характеризуется множеством мелких очагов и обостряется из-за перенесенной стрептококковой инфекции. Если высыпания располагаются на сгибательных поверхностях конечностей, то это инверсная форма заболевания. Наконец, при пустулезной форме высыпания представлены гнойничками на коже ладоней и стоп.

Для того чтобы отличить псориаз от других кожных заболеваний, требуется консультация и осмотр дерматолога, добавила Ражева.

Также она обратила внимание, что при выраженном обострении псориаза может развиваться эритродермия — воспаление, которое затрагивает весь кожный покров, вызывает слабость и температуру.

«Пациенты с псориазом чаще всего имеют такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца или метаболический синдром, при котором одновременно присутствует ожирение, гипертония, повышенные уровни в крови глюкозы и холестерина. В лечении применяются противовоспалительные и отшелушивающие кремы и мази, фототерапия, состоящая из ультрафиолетового излучения в сочетании с приемом препарата, повышающего чувствительность к свету. При распространенных высыпаниях и неэффективности других методов врач может назначить курс инъекционных или пероральных препаратов», — рассказала терапевт.

Прогноз улучшения индивидуален, потому что псориаз является хроническим заболеванием и периодически в течение жизни могут возникать обострения. Специфической профилактики не существует, резюмировала специалист.

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В августе врач-косметолог Татьяна Карамышева рассказала, что солярий полезен при псориазе, поскольку искусственный загар не только обладает маскирующим эффектом, но и уменьшает болезненные ощущения.

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