Посольство РФ заявило о неприемлемости обвинений Москвы в поддержке терроризма

Попытки обвинить Россию в поддержке терроризма в контексте контактов Москвы в Ближневосточном регионе являются неприемлемыми, российская сторона осуждает насилие в отношении мирного населения в любых формах. Об этом 27 октября говорится в заявлении посольства РФ в Израиле.

В дипмиссии подчеркнули, что позиция России последовательна, неизменна и уже неоднократно подтверждалась на всех уровнях.

«Мы решительно осуждаем применение террористических методов, включая убийство мирных граждан, взятие в заложники женщин, стариков и детей, которые должны быть освобождены. Считаем неприемлемым проявление насилия в любых формах по отношению к мирному населению, на какой бы стороне оно ни находилось», — указано на сайте дипмиссии.

Там отметили, что контакты и действия РФ в Ближневосточном регионе и в международных организациях нацелены в первую очередь на то, чтобы немедленно освободить находящихся в сектора Газа заложников, а также решить вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с его территории.

«Считаем абсолютно неприемлемыми попытки обвинить нас в поддержке терроризма и тем самым исказить и размыть наши принципиальные подходы, поставить под сомнение целенаправленную работу нашей страны по решению первостепенных гуманитарных задач, отвечающих интересам граждан России, Израиля, Палестины и других стран», — подчеркивается в заявлении дипломатов.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддерживать контакты необходимо со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что визит представителей радикального движения ХАМАС в Москву, состоявшийся накануне, проходил по линии МИД РФ. Также представитель Кремля заявил, что оправдывать терроризм невозможно.

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве с визитом находятся представители палестинского движения. По данным источника «РИА Новости», в российскую столицу прибыл член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Дипломат отметила, что Россия прикладывает усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, а также находится в контакте с ключевыми игроками.

В свою очередь, в МИД Израиля выразили недовольство визитом представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. Там отметили, что Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.