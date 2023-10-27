В школе на Урале из-за распыления перцового баллончика пострадали семеро детей

В школе города Первоуральска из-за распыления перцового баллончика пострадали семеро детей. Об этом 27 октября в Telegram-канале сообщил минздрав Свердловской области.

«В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали семь детей младших классов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пятеро школьников были доставлены в детскую больницу города и попали в педиатрическое отделение, еще двое — в реанимационно-анестезиологическое. Медики констатировали состояние средней степени тяжести у всех пострадавших.

Проводится осмотр специалистами, добавили в региональном минздраве.

Ранее, 30 сентября, в подмосковном Клину школьник решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Медики оказали детям помощь на месте, однако троих школьников пришлось госпитализировать с ожогами слизистой.