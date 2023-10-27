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Первая иностранная делегация врачей вошла в сектор Газа через КПП «Рафах»

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Фото: TASS/EPA/HAITHAM IMAD
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Первая иностранная делегация врачей вошла на территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», находящийся на границе анклава с Египтом. Об этом 27 октября сообщает телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, делегация из 10 медицинских работников прошла в Газу одновременно с проездом очередной колонны из 10 грузовиков с гуманитарной помощью. В машинах вода и продукты питания.

Известно, что, перед там как пройти через «Рафах» в Газу, у членов медицинской делегации состоялась встреча с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на египетской территории.

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Ранее, 26 октября, медики больницы в Эль-Аксе в секторе Газа сообщили о нехватке у них необходимых лекарств ввиду большого количества раненых и пострадавших. Как заявил в разговоре с «Известиями» главный хирург больницы Абделькараим Эссалут, из всего этого сложилась «ужасная картина». По словам врача, хирурги иногда вынуждены проводить операции без анестезии не только взрослым людям, но и детям.

До этого, 25 октября, палестинское движение ХАМАС сообщило, что система здравоохранения сектора Газа абсолютно разрушена и почти не в состоянии функционировать.

В тот же день пресс-служба правительства Палестины предоставила «Известиям» кадры работы медперсонала в секторе Газа. На видео запечатлено, как врачи в экстренном режиме спасают пострадавших от агрессии Израиля. Доктор Иссам Редван принимает пострадавших и погибших, которые непрерывно поступают в медучреждение. В их числе — женщины и дети.

Еще раньше, 17 октября, Израиль нанес удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. По информации министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18 484 человека. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

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