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В экс-депутата рады Олега Царёва стреляли дважды, он в реанимации

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В бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царёва во время покушения выстрелили дважды, сообщил 27 октября администратор его Telegram-канала.

«Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли», — сказано в сообщении.

Как отмечается, к тому времени, как к нему приехала скорая помощь, он был без сознания и потерял большое количество крови. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинформировал журналистов, что Царёв находится в тяжелом состоянии.

Сведений о преступнике нет.

О покушении на Царёва ранее в этот день сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что экс-депутат в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Царёв являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).

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