В Тынде школьница выпрыгнула из окна для спасения из плена

В Тынде Амурской области ученица восьмого класса, спасаясь из плена, выпрыгнула из окна, в результате чего сломала позвоночник, ногу и получила ссадины головы. Об этом в пятницу, 27 октября, рассказал источник «Известий».

По его словам, три десятиклассницы удерживали школьницу в квартире на улице Красная Пресня. Девочка решила сбежать, для чего она попыталась перелезть из окна на козырек подъезда, однако сорвалась.

В отношении трех десятиклассниц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления о незаконном лишении свободы.

Ранее, в августе, источник «Известий» сообщил о задержании двух подозреваемых в похищении и убийстве 15-летней девушки в 2010 году в Новосибирской области. Как рассказал собеседник, 13 лет назад мужчины в нетрезвом состоянии ездили на машине и сбили ребенка, но вместо того чтобы оказать помощь, они спрятали девушку в багажник и увезли в укромное место.