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Ветеринар предупредила об опасности клещей для собак круглый год

Ветеринар Воропаева: клещи представляют опасноть для собак круглый год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Не все хозяева собак знают, что клещи могут быть активны круглый год. Ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева 27 октября рассказала «Известиям», как обезопасить своего любимца от их укуса.

Она напомнила, что через укус клещи впрыскивают свою слюну, в которой могут содержаться опасные микроорганизмы, вызывающие серьезные заболевания (пироплазмоз, анаплазмоз и боррелиоз).

«Первый пик активности клещей приходится на середину весны, а второй — на осень. В городе с клещами можно столкнуться даже зимой — например, у теплотрасс и магистралей. Поэтому ветеринары рекомендуют обрабатывать питомца от клещей регулярно в течение года и не забывать отмечать дату последней обработки», — отметила Воропаева.

Поэтому, по ее словам, важно осматривать собаку после каждой прогулки. Самые «любимые» места укусов клещей: морда, уши, лапы, живот, паховая область.

«Наиболее эффективным средством защиты от клещей считаются таблетки и капли, так как при всасывании в кровь эти препараты остаются на поверхности тела питомца в равной концентрации — от носа до хвоста. При использовании таблеток купать и мыть питомца можно сразу после обработки. В случае с каплями собаку нельзя мыть за двое суток до обработки и три-четыре дня после», — добавила ветеринар.

Перед тем как купить лекарства, стоит взвесить любимца, так как дозировка выбирается в соответствии с его весом. Период действия защиты от клещей — один-три месяца в зависимости от препарата, некоторые из них защищают и от других паразитов, подчеркнула специалист.

«Ошейники и спреи не рекомендуется использовать как единственную защиту от клещей, так как они могут давать сбой. Дело в том, что компоненты их средств не всасываются в кровь, а остаются на поверхности тела питомца и могут смываться после дождя или купания. Однако в отличие от большинства препаратов от клещей спреи можно применять для обработки совсем маленьких щенят, а также кормящих и беременных собак», — отметила Воропаева.

В заключение ветеринар обратила внимание, что спреи и ошейники от блох и клещей могут применяться вместе с каплями или таблетками, усиливая их действие.

«Комбинировать таблетки или капли от клещей со спреем или ошейником стоит хозяевам тех собак, которые постоянно находятся в местах повышенного риска поражения клещами — на охоте или в лесу», — подытожила она.

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