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Российские силы нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Минобороны: за неделю нанесены 19 групповых ударов по территории Украины
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Фото: ТАСС
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Российские войска за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 21 по 27 октября 2023 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также были поражены пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

«В результате ударов все назначенные объекты поражены», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, за неделю перехвачены 19 реактивных снарядов HIMARS и четыре «Урагана», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также ракета С-200.

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Ранее в этот день представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк рассказала о повреждении объекта инфраструктуры на юге Украины. Она не назвала объект и его местонахождение. По данным Telegram-канала «Страна.ua», взрыв произошел в окрестностях города Вознесенск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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