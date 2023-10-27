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Сунак пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

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Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество. Об этом 27 октября Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами», — написал он.

Сунак также заверил украинского президента в продолжении поддержки со стороны Лондона.

«Премьер-министр указал на долгосрочное и незыблемое обязательство Великобритании в отношении [поддержки] суверенитета и территориальной целостности Украины и заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не изменит этого», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии премьера.

Кроме того, стороны поговорили о ситуации в Черном море и отметили важность обеспечения вывоза зерна из портов Украины.

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Ранее, 25 октября, стало известно, что Великобритания в сентябре начала подготовку летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заместитель официального представителя британского премьера сообщила, что украинских пилотов учат управлению истребителями F-16.

До этого, 1 октября, Сунак также заявлял, что британские военные не будут направлены на Украину, пока идет конфликт на ее территории, однако инструкторы из страны продолжат обучать украинских военных, но на своей территории.

Так Сунак прокомментировал заявление британского министра обороны Гранта Шеппса, согласно которому официальная программа подготовки ВСУ под руководством Лондона будет перенесена с военных британских и натовских баз.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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