Период вегетации завершился в подмосковных лесах

В лесах Подмосковья завершился период вегетации. В этом году он длился около полугода. За это время растения прошли полный цикл развития — от набухания почек до полного опадания листвы.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда регионального правительства Георгия Филимонова пишет, что инженеры-лесопатологи провели обследование почти 7,5 тыс. насаждений. Они оценивали состояние растений и формировали планы проведения оздоровительных мероприятий на следующий год. Хвойные насаждения обследуют круглый год.

Такие работы необходимы для того, чтобы очистить лес от деревьев, которые уже погибли или повреждены. Речь идет о рубках и уборке неликвидной древесины.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в Подмосковье завершили первый этап обновления Химкинского лесопарка. Рабочие обустроили больше 4 км дорожек и тропинок. Благоустройство проводится в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».