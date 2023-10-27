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Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по блокировке финансовой помощи Украине

Премьер Люксембурга Беттель: Орбан показал «средний палец» ВСУ
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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в разговоре с журналистами 27 октября осудил позицию Венгрии по блокировке финансовой помощи Украине.

По его мнению, позиция венгерского премьера равнозначна «среднему пальцу», который показан всем украинским солдатам, Беттель призвал его не забывать прошлое, обратила внимание «Газета.Ru».

Он указал на то, что Евросоюз не должен стать заложником Орбана, который выдвигает финансовые условия в обмен на одобрение поддержки Украины.

«[Орбан заявляет]: если вам нужны деньги для Украины, тогда нам также нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана», — приводит его слова Chronicle.lu.

Вместе с тем премьер Люксембурга уверен, что в данном вопросе им удастся прийти к «положительному решению».

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Накануне Орбан заявил, что Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению средств из EPF, однако Киеву необходимо выполнить условие. По его словам, для этого делегация Национального агентства по противодействию коррупции должна прибыть в Будапешт.

Ранее, 3 октября, стало известно, что Европейская комиссия разморозит €13 млрд, предназначенные для Венгрии, если Будапешт поддержит финансовую помощь ЕС Киеву. Сейчас Венгрия блокирует финансовую поддержку ЕС Украине из-за внесения Киевом венгерского банка OTP в список «международных спонсоров войны».

В начале октября Киев по итогам переговоров с Будапештом исключил банк ОТР из «списка спонсоров войны». В Киеве отметили, что сделали это для прекращения блокировки Венгрией предоставления Евросоюзом военной помощи Киеву на сумму €500 млн.

Венгрия в мае заблокировала выделение нового транша Киеву на сумму €500 млн из EPF. Нынешний транш должен был стать восьмым по счету.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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