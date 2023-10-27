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АвтоВАЗ расширит сервисную поддержку владельцев Nissan

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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АвтоВАЗ расширит сервисную поддержку клиентов Nissan после ухода бренда из России. Об этом российский автопроизводитель сообщил в пятницу, 27 октября, на своем сайте.

«С 30 октября 2023 года для владельцев автомобилей Nissan (кроме электромобилей) запускается новая программа «Помощь на дороге Nissan Assistance Plus», — говорится в сообщении.

Специалисты нового сервиса будут готовы круглосуточно оказать водителям оперативную и профессиональную помощь в случае непредвиденных ситуаций на дороге.

Сервис будет включать в себя такие слуги, как эвакуация автомобиля при ДТП или неисправности, запуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива, информационная и юридическая поддержка, а также поиск эвакуированного автомобиля с предоставлением такси до места нахождения транспортного средства.

«Одно из преимуществ нового сервиса — закрепление услуг за госномером автомобиля, а не за собственником. Таким образом, программой «Помощь на дороге Nissan Assistance Plus» могут воспользоваться любые водители, допущенные к управлению конкретным автомобилем», — отметили в АвтоВАЗе.

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Ранее, 8 сентября, стало известно, что Nissan отказался нести гарантийную ответственность перед российскими владельцами японских авто, передав полномочия по гарантийному ремонту российскому АвтоВАЗу. О соответствующем решении сообщила пресс-служба глобального офиса японского концерна.

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