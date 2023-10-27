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Мужчину задержали в московском метро за попытку перевезти 500 г наркотика

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Фото: МВД РФ
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Полицейские задержали в московском метро мужчину, перевозящего 500 г запрещенных веществ, сообщило 27 октября столичное управление МВД России.

Пассажира задержали на станции «Проспект мира» для проверки документов. Во время общения с полицейскими мужчина начал нервничать, в итоге его отвели на досмотр в комнату полиции.

«При личном досмотре у задержанного в рюкзаке был обнаружен и изъят пакет с веществом неизвестного происхождения. Как показало исследование, изъятое является наркотическом средством N-метилэфедроном, массой 500 г», — уточнили в полиции.

Следствие полагает, что подозреваемый, ранее судимый 41-летний москвич, получил наркотики от неустановленных лиц и хранил при себе с целью дальнейшего распространения на территории Москвы и Московской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

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В конце сентября в Одинцово Московской области возле филиала МГИМО полицейские задержали мужчину с наркотиками. Его решили доставить в отдел. В ходе обыска в сумке мужчины были найдены два пакетика с наркотиками внутри. В ходе допроса он признался, что ехал делать закладку.

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