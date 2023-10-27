Союз биатлонистов России сообщил о смерти олимпийского чемпиона Виктора Маматова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом 27 октября сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Союз биатлонистов выразил его родным глубокие соболезнования. В организации отметили глубокий вклад Маматова в развитие и популяризацию биатлона в стране. При этом Союз биатлонистов не назвал причину смерти чемпиона.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года. Только после службы в армии он дебютировал на крупных соревнованиях по биатлону, а на международную спортивную арену вышел в 29 лет — в 1966 году.

Первое золото чемпионата мира Виктору Маматову принесла индивидуальная гонка в Альтенберге в Германии. В общей сложности биатлонист завоевал на чемпионатах мира шесть наград, четыре из которых — золотые. Маматов дважды становился чемпионом Олимпийских игр в 1968 и 1972 годах. На открытии Игр 1968 года он был знаменосцем.

Завершив карьеру спортсмена, Маматов стал тренером. Он также работал на постах начальника управления зимних видов спорта, заместителя председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту, первого вице-премьера Международного союза биатлонистов, президента Федерации биатлона СССР, был руководителем спортивных делегаций СССР, а потом России на шести зимних Олимпийских играх, а также занимал должность вице-президента Олимпийского комитета России.