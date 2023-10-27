Почти 17 часов не могли потушить горящий дом под Мурманском

Почти 17 часов потребовалось экстренным службам, чтобы справиться с пожаром в двухэтажном доме в Зеленоборском Мурманской области. На месте работали 18 огнеборцев и семь единиц техники.

Как уточняет ИА «Би-порт», информация о возгорании поступила на пульт дежурного 26 октября в 01:14. Пожару присвоили повышенный номер сложности. В 03:26 возгорание удалось локализовать, а в 07:40 — ликвидировать открытое горение. Лишь в 18:10 пожар ликвидировали полностью.

С первого и второго этажей эвакуировали восемь человек. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее, 27 октября, сообщалось о пожаре в здании гостиницы на юго-западе Москвы на Литовском бульваре. О пострадавших информации не было. О причинах случившегося также неизвестно.