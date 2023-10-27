В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы глобальной стратегии ЕС. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 27 октября, проходит презентация доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Стратегия Европейского союза в условиях глобальной перестройки: автономия или эвтаназия?».

Как нынешний глобальный кризис в экономике, политике и безопасности отражается на конкурентных позициях ЕС? В чем Евросоюз видит свою глобальную стратегию и какие факторы способствуют реализации курса союза? Какое будущее ждет европейскую интеграцию с учетом внутренних и внешних противоречий?

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