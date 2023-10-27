В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы глобальной стратегии ЕС. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 27 октября, проходит презентация доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Стратегия Европейского союза в условиях глобальной перестройки: автономия или эвтаназия?».
Как нынешний глобальный кризис в экономике, политике и безопасности отражается на конкурентных позициях ЕС? В чем Евросоюз видит свою глобальную стратегию и какие факторы способствуют реализации курса союза? Какое будущее ждет европейскую интеграцию с учетом внутренних и внешних противоречий?
Участники:
- Егор Сергеев, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук;
- Владислав Воротников, директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат исторических наук;
- Алексей Кузнецов, член-корреспондент РАН, директор, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор экономических наук;
- Роман Лункин, заместитель директора Институты Европы (ИЕ) РАН по научной работе, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН, кандидат философских наук, доктор политических наук.