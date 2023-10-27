Контроль на дорогах усилят в школьные каникулы в Тамбовской области

В Тамбовской области с пятницы, 27 октября, начинается профилактическое мероприятие «Осенние каникулы». Оно продлится до 6 ноября и будет направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Особое внимание проверяющие будут уделять наличию светоотражающих элементов на одежде пешеходов, соблюдению правил пересечения проезжей части и перевозки детей в авто, рассказали ИА «ОнлайнТамбов.ру» в региональной Госавтоинспекции.

Там отметили, что инспекторы ГИБДД регулярно беседуют со школьниками и воспитанниками детских садов о правилах дорожного движения, раздают листовки, дежурят возле образовательных учреждений.

Ранее 27 октября сообщалось, что в Тамбовской области два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием микроавтобуса. Авария произошла на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» в Ржаксинском округе. Водитель грузового автомобиля Foton Auman в составе прицепа не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit с пассажирами.