Названо место проведения мэрских елок в Омске

Традиционные елки мэра на Новый год в Омске в этом году, как и в прошлом, планируется провести в цирке. Билеты на праздник получат отличники учебы, дети из многодетных семей и юные таланты.

«Отмечу, что свои новогодние спектакли, квесты и концертные программы для детей также готовят омские театры, ДК, городской Дворец детского и юношеского творчества и другие профильные учреждения», — сказал мэр города Сергей Шелест в Telegram, его цитату приводит ИА «Омскрегион».

Как отмечает издание, торжественное открытие главной городской елки состоится на территории Омской крепости 28 декабря в 17:00.

Ранее в октябре сообщалось, что Буденновский округ в Ставропольском крае может остаться без елки на Новый год. Глава округа запустил в социальных сетях опрос о том, нужно ли устанавливать этот символ праздника.