Дело возбудили после падения паралета под Саратовом

Саратовская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту падения паралета у села Воскресенское в Саратовской области. Инцидент квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Вечером 24 сентября у села совершил жесткую посадку летательный аппарат, на котором были двое мужчин. В результате падения с высоты у одного мужчины телесные повреждения в виде закрытой травмы головы, закрытого компрессионно-оскольчатого перелома тела и закрытого перелома обеих костей голени.

Расследование дела контролирует саратовская транспортная прокуратура, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Оно также напоминает, что 23 сентября в селе Широкое Татищевского района мужчина и женщина во время полета на парапланах столкнулись друг с другом в воздухе. Оба госпитализированы с тяжелыми травмами.