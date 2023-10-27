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Хуснуллин оценил развитие транспортной системы Петербурга

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Санкт-Петербург и Ленинградская область активно развиваются и в сфере транспорта, и в области жилищного строительства, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. В Северной столице он провел заседание Координационного совета, в котором принял участие губернатор Александр Беглов.

«Сегодня осмотрел ряд строящихся социальных объектов, благоустройство, ход дорожных работ. Петербург и Ленинградская область очень активно развиваются. Все показатели перевыполняются. Можно с полной уверенностью сказать, что все поставленные на этот год задачи будут выполнены — и по дорожному строительству, и по ремонту, и по жилищному строительству, и по всем программам, которые реализуются в этих регионах вместе с федеральным центром», — сказал Хуснуллин.

По словам Беглова, несколько десятков лет назад Санкт-Петербург был самым сложным транспортным узлом. «Представьте, не было кольцевой дороги, не было Западного скоростного диаметра», отметил он.

Особое внимание на заседании уделили исполнению поручений президента России по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Губернатор подчеркнул, что принятые решения влияют не только на конкретную агломерацию, а на весь северо-запад и всю страну.

«Поручения президента дают новый импульс для развития нашей агломерации. Это касается и транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, создания железнодорожных обходов, развития наземного транспорта и метро, причем совместно с Ленинградской областью. Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту, потому что таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций никогда не было», — заявил Беглов.

По его словам, объем вложений не сравним с затратами, связанными с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД) или Западным скоростным диаметром.

Одно из поручений главы государства касалось проекта Широтной магистрали скоростного движения, которая должна значительно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города. Также речь шла об обновлении подвижного состава электрического транспорта: закуплено 344 трамвая и 395 троллейбусов. Программа реализуется с привлечением средств бюджетного инфраструктурного кредита.

Кроме того, с привлечением средств Фонда национального благосостояния реализуется проект масштабного обновления подвижного состава метро. В ближайшие годы будет закуплено 950 вагонов «Балтиец». На сегодняшний день поступило 128 вагонов, до конца года ожидается еще 16.

В прошлом году был полностью обновлен автобусный парк коммерческих перевозчиков — закуплено более 2,8 тыс. современных экологичных автобусов на газомоторном топливе. Сегодня на маршрутной сети города работает более 3 тыс. автобусов на природном газе.

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