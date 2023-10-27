Казань включили в топ-10 направлений для поездок на авто в октябре

Казань вошла в десятку городов, наиболее популярных для путешествий на автомобиле в октябре. Рейтинг составил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

В этом списке столица Татарстана заняла седьмое место. На шестом и восьмом расположились Геленджик и Кисловодск. Последние места в десятке заняли Красная Поляна и Ялта.

Лидеры — город-курорт Сочи, на который пришлось 19% бронирований, Санкт-Петербург с 8% таких бронирований и Москва с 7% бронирований. Замыкают топ-5 Краснодар и Анапа, уточняет ИА «Татар-информ».

Ранее Сочи, Петербург, Москву, Казань и Нижний Новгород признали самыми популярными направлениями на время школьных каникул с 28 октября по 6 ноября. Об этом сообщили «Известиям» туроператоры.