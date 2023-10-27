Штрафы за выгул собак без намордников введут в Томской области

Власти Томской области установили дополнительные требования к выгулу собак ростом выше 25 см в холке. Планируется ввести штрафы за нарушение этих правил.

В частности, не допускается выгул больших собак без намордника и без поводка, а делать это необходимо только на спецплощадках и вне населенных пунктов. Об этом РИА «Томск» рассказал глава регионального департамента ветеринарии Валерий Табакаев.

Агентство отмечает, что в Томской области с начала года от укусов животных пострадали более 1,5 тыс. жителей. Из них собаки покусали более 1,1 тыс. В 90% случаев людей кусают собаки, у которых есть хозяева.

Власти Томска ранее планировали оборудовать по одной–две площадки для выгула собак в каждом районе города. Позже в городской администрации сообщили, что в 2023 году этим заниматься не смогут, так как нет подходящих участков.

В сентябре сообщалось, что в Томске женщина попала под колеса иномарки, убегая от собак. По предварительным данным, 58-летняя женщина выбежала на проезжую часть, пытаясь избежать нападения собак. В этот момент на нее наехала Kia Rio. В результате ДТП женщина получила травмы.