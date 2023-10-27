Одного из бывших директоров «Крымэнерго» арестовали

В Крыму арестован бывший директор по реализации услуг и передаче электроэнергии ГУП РК «Крымэнерго». Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, будучи начальником департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета, мужчина был ответственным за достоверность учета электроэнергии. В целях повышения показателей и карьерного роста он разработал преступную схему, сформировав с другими, пока неустановленными, руководителями предприятия не предусмотренную нормативными актами комиссию по проверке средств учета.

«Комиссией выборочно осуществлялись проверки физических и юридических лиц по всей территории полуострова, в ходе которых искусственно создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами электроэнергии с последующим составлением актов и необоснованным начислением им колоссальных сумм задолженности за якобы потребленную электроэнергию», — выяснили следователи.

Только с марта по июнь 2023 года комиссия «проверила» пять абонентов из образовательной, сельскохозяйственной и производственной сфер и выявила у них якобы неучтенной электроэнергии на сумму, превышающую 13 млн рублей. У сельскохозяйственного предприятия проверяющие отключили от сети холодильное оборудование. Находившаяся в нем продукция испортилась, ущерб составил 2 млн рублей.

Бывшему директору по реализации услуг и передаче электроэнергии «Крымэнерго» предъявлено обвинение по п. «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности»). Как уточняет ИА «Крыминформ», суд заключил его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные возможные потерпевшие от данной преступной схемы.

В конце сентября сообщалось, что предприятие «Крымэнерго» в результате нарушений конкурсных процедур приобрело масло по завышенной на 70% стоимости. Ущерб, причиненный предприятию только по одному из контрактов, может превысить 6 млн рублей. Еще ранее антикоррупционный комитет выявил факт злоупотребления служебными полномочиями со стороны бывшего гендиректора «Крымэнерго». Как выяснилось, на одного из потребителей был необоснованно наложен штраф в размере 1,8 млн рублей.

6 сентября трудовому коллективу «Крымэнерго» был представлен новый руководитель. На должность генерального директора назначили Вячеслава Гайдука.