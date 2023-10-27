Псевдотуберкулез диагностировали у семи человек в Иркутской области

Семь человек заболели псевдотуберкулезом в Иркутской области в 2023 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что заражение псевдотуберкулезом происходит в основном через сырые или плохо обработанные продукты. Речь о салатах из овощей, соках, мясе и молочных продуктах, которые хранятся в условиях холодильника. Значительно реже инфекция передается через воду. Кроме того, аграрии могут заразиться при контакте с сельскохозяйственными животными.

Псевдотуберкулез не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются поражения печени, желудочно-кишечного тракта, кожные проявления и общая интоксикация.

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