Подсветку установили на Новом мосту в Барнауле

В Барнауле установили освещение на Новом мосту на въезде в город. Об этом сообщает ресурс Barnaul 22. В комментариях к новости жители города отмечают, что долго ждали этого момента.

По их ощущениям, ездить стало легче и быстрее, пишет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в ноябре должны ввести в эксплуатацию путепровод на проспекте Ленина. Также была информация, что на ремонт сельских дорог и дорог частного сектора в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы» направлено свыше 48 млн рублей.