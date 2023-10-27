В России начались продажи новых гибридных кроссоверов Chery

В России дан старт продажам новых гибридных кроссоверов от Chery TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid и TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба автопроизводителя.

TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid имеет два электро- и один бензиновый двигатель, которые агрегатируются с уникальной трансмиссией. Автомобиль способен преодолеть расстояние до 1 тыс. км в режиме «трасса» на одной полной заправке бака (60 л) и электрической батарее, заряженной на 100%.

Минимальная рекомендованная розничная цена этой семиместной модели составляет 5 199 900 рублей, при этом существуют маркетинговые программы, позволяющие сэкономить 1,03 млн рублей при покупке.

TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid относится к классу среднеразмерных кроссоверов и имеет такую же силовую компоновку, как TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid. Его минимальная рекомендованная розничная цена составляет 3 999 900 рублей с возможной выгодой до 365 тыс. рублей.

19 октября «Известия» сообщили, что Chery собирается вывести на российский рынок новый автомобильный бренд Cougar. Первой моделью станет кроссовер. Также в России появятся электромобили Exlantix и iCAR.