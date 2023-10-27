Один человек погиб и восемь пострадали при пожаре в Якутске

Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке в Якутске. Об этом 27 октября сообщило в Telegram Главное управление МЧС по региону.

Пожар возник ранее в этот день в многоэтажном доме на проспекте Ленина.

Восемь человек были переданы скорой помощи. Из них четверо направлены в больницы, остальные от госпитализации отказались. Всего были спасены 52 человека.

В тушение пожара были задействованы около 60 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники. Огонь повредил здание на площади 180 кв. м.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение эксплуатации электрооборудования в офисе на четвертом этаже.