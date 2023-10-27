Морозы до -18 градусов и снег спрогнозировали в Приангарье
Синоптики предупредили жителей Иркутской области о понижении среднесуточной температуры воздуха и снеге в выходные. Ветер усилится до 22 м/с.
Согласно прогнозам, 28 октября ожидается переменная облачность с мокрым снегом. Температура воздуха составит -3…+2 градуса, в ночные часы до -10 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В воскресенье снегопады продолжатся, но ветер ослабнет до 13 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -5…-10 градусов, местами до -13…-18 градусов. В дневные часы ожидается -2…+3 градуса, местами до -9 градусов.
Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. На регион обрушились сильные ливни.