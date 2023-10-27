NYT: премьер Израиля Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать окончательный план наземного наступления в секторе Газа, разработанный и представленный военным командованием страны. Об этом 26 октября сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Одной из причин отказа стала убежденность Нетаньяху в необходимости единогласного одобрения стратегии со стороны членов чрезвычайного правительства, сформированного после событий 7 октября, указано в публикации.

Помимо этого, опрошенные изданием аналитики указали на опасение Нетаньяху единолично одобрять операцию ввиду падения общественного доверия к его персоне и рисков провала.

В материале отмечается, что такое решение премьера вызвало недовольство у офицеров.

В обход этой позиции 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела танковый рейд на севере региона, нанеся удары по активистам ХАМАС и инфраструктуре. Спустя день сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели еще один рейд в центральной части анклава.

Проведение Израилем наземной операции в Газе приведет к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны, распространившись на Ливан и Иран, отметили ранее, 24 октября, в NYT.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.