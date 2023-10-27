СК начал проверку после падения мужчины с квадроцикла на Колыме
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мужчины, упавшего с квадроцикла в Магаданской области. Потерпевшего не удалось спасти медикам.
Инцидент произошел в районе поселка Уптар 30 сентября. По данным ИА MagadanMedia, двое мужчин опрокинулись на самоходной машине во время движения. Один из магаданцев получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. 5 октября он скончался.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.
В Кабардино-Балкарии 23 октября автомобиль упал в ущелье. Погибли две женщины.