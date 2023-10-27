Тело женщины нашли под окнами высотки в Копейске

Тело женщины нашли под окнами многоквартирного дома в Копейске Челябинской области утром в пятницу, 27 октября. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Славы. Погибшая проживала в этом же доме на восьмом этаже. По предварительной информации, она совершила самоубийство.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в областном Следкоме. Данных, указывающих на смерть криминального характера, не имеется.