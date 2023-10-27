Мэрия Киева сообщила об обысках на объектах «Киевтеплоэнерго»

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в киевские ТЭЦ, являющиеся объектами критической инфраструктуры и находящиеся в управлении «Киевтеплоэнерго». Об этом 27 октября сообщила администрация Киева в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники ГБР зашли на режимные энергетические объекты, доступ к которым ограничен в условиях действующего на Украине военного положения.

«Также работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности», — уточняется в сообщении.

В мэрии Киева подчеркнули, что причина визита следователей на ТЭЦ непонятна, так как работа спецслужбы не касается непосредственно деятельности «Киевтеплоэнерго».

Обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла, добавили в администрации украинской столицы.

Предприятие «Киевтеплоэнерго» готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию, но призывает следователей ГБР действовать соразмерно военному времени.

Ранее, 25 октября, стало известно, что киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики, которая поставила в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некачественную форму на $957 тыс. Фигуранту грозит от семи до 12 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

В тот же день сообщалось, что более трети украинцев назвали свою страну безнадежно коррумпированной. Так, 34% опрошенных заявили, что последние дела правоохранителей являются свидетельством «безнадежной коррумпированности Украины.