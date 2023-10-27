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Орбан заявил о нежелании политиков признать поражение Украины на поле боя

Орбан: только политики не смеют признать, что Украина не сможет победить
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Фото: REUTERS
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Военным экспертам очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, лишь западные политики не могут этого признать, заявил 27 октября в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, раньше победа Киева представлялась возможной, однако сейчас все знают, что эта стратегия провалилась.

«Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать», — отметил он.

Орбан также выразил уверенность в том, что не может быть и речи о проигрыше России.

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Накануне французская газета Le Monde сообщила, что армия Украины не добивается успехов в контрнаступлении, ей не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны.

До этого, 19 октября, американский журнал Newsweek написал, что контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, а сезон дождей и непогоды еще сильнее ухудшит положение украинских войск.

Президент России Владимир Путин 16 октября также оценил потери Украины в контрнаступлении. По его словам, они оцениваются как восемь к одному.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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