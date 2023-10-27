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Медведев предупредил о последствиях наземной операции Израиля в секторе Газа

Медведев: наземная операция в Газе состоится и будет иметь кровавые последствия
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Израиль откладывает свою наземную операцию в секторе Газа под давлением США, но она всё равно состоится и будет иметь тяжкие и кровавые последствия. Такое мнение высказал 27 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует всё новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также отметил и то, что Запад сильно устал от темы конфликта на Украине, поэтому с «упоением взялся за поддержку Израиля».

Он также задался вопросом о возможности возобновления процесса урегулирования конфликта на Ближнем Востоке через выполнение резолюции Совета Безопасности ООН от №242 от 1967 года или №181 от 1947-го.

Согласно резолюции №181 ООН от 1947 года, на территории Палестины переставал действовать британский мандат, а также рекомендовалось создание двух государств: арабского и еврейского. Иерусалим и Вифлеем, согласно решению ООН, должны были стать территорией под международным контролем.

Резолюция СБ ООН №242 от 1967, принятая странами после Шестидневной войны, требовала вывода армии Израиля с территорий, оккупированных во время конфликта, призывала к признанию суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств региона, а также к немедленному прекращению всех агрессивных деклараций и всякого состояния войны.

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Ранее в этот день The New York Times сообщила об отказе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписывать окончательный план наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. Одной из причин, по которой он отказался подписать план, является его желание единогласного одобрения операции со стороны членов чрезвычайного правительства.

До этого, 24 октября, The New York Times со ссылкой на американского полковника Томаса Арнольда написала, что проведение Израилем наземной операции в Газе приведет к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны. Операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы». Также она может привести к распространению войны на Ливан и Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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