В Госдуме назвали хорошим знаком отказ Орбана и Фицо выделять Украине €50 млрд

Венгрия и Словакия понимают, что выделяемые Киеву деньгу идут в карманы украинским чиновникам. Об этом 27 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд.

«Украина уже давно известна не как страна, которой нужна помощь, а как страна, в которой царит коррупция. В Европе, из которой на украинский конфликт максимально всё хотят выжать США, методично ее обирая ради нужд Киева, Венгрия и Словакия имеют смелость четко выразить свою принципиальную позицию. Выделение средств Украине — это выделение средств в никуда, все прекрасно знают об уровне коррупции киевского режима. И потому Европа, всё глубже втягиваясь в конфликт, утрачивает свою самостоятельность и как экономический конкурент», — сказал Белик.

В целом хороший знак, что в Европе звучат голоса здравого смысла в виде заявлений Венгрии и Словакии, которые понимают, к чему приводят постоянные вливания в коррумпированную страну, заключил парламентарий.

Также 26 октября премьер-министр Словакии заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он призвал ЕС, который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте.

В свою очередь, Орбан на саммите ЕС предложил разработать новую стратегию по Украине, а потом уже определить, какая ей потребуется финансовая помощь. Он добавил, что новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире.

Венгрия в мае блокировала выделение финансирования для Украины суммы €500 млн из Европейского фонда мира. Орбан заявлял, что его страна «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу», пока Киев не восстановит права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.