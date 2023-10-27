Жительница Сахалина перечислила мошенникам почти 4,7 млн рублей

Жители Сахалинской области лишились больше 5 млн рублей из-за мошенников за рабочую неделю. Полиция проводит проверку по каждому факту.

Наибольший ущерб понесла 68-летняя жительница Южно-Сахалинска. Злоумышленники связывались с ней от имени банка и правоохранительных органов. Мошенники убедили женщину, что на ее имя кто-то якобы оформил кредит. Действуя по инструкции собеседников, потерпевшая оформила кредиты на сумму почти 3,8 млн рублей, а также добавила 900 тыс. рублей из собственных сбережений. Средства она перевела на продиктованные счета, пишет ИА SakhalinMedia.

В Долинске на уловки мошенников попался 23-летний мужчина. Он перевел на посторонние счета 250 тыс. рублей.

70-летняя жительница Южно-Сахалинска лишилась 388 тыс. рублей. Женщина поверила, что в банке произошла утечка данных, и перевела на «безопасный» счет накопления и кредитные средства.

В Хабаровске 46-летняя женщина доверилась лжеинвесторам и лишилась 3,5 млн рублей. Потерпевшая переводила средства в течение нескольких месяцев, рассчитывая получить доход.