В Израиле с начала обострения конфликта задержали 1030 разыскиваемых палестинцев

Израильские силовики с начала обострения ближневосточного конфликта задержали в ходе рейдов в секторе Газа порядка 1030 палестинцев, в числе которых 670 активистов радикального движения ХАМАС. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«С момента начала войны в секторе Газа 7 октября войска арестовали около 1030 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу, в том числе около 670 человек, связанных с ХАМАС», — приводит данные израильской армии Time of Israel.

Согласно сообщению, по состоянию на 21-й день эскалации конфликта 110 палестинцев в регионе были убиты израильскими силами.

ЦАХАЛ также подтвердила, что ликвидировала полевого командира Дженинского крыла ХАМАС Айсера Мохаммеда аль-Амера во время ночных столкновений в лагере беженцев в Дженине.

Днем ранее ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам ХАМАС, инфраструктуре движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.