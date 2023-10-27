Посол РФ в Норвегии прокомментировал ситуацию с возложением венка в Киркенесе

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что почтить память бойцов Красной армии, погибших при освобождении Северной Норвегии, — не только право, но и обязанность консула. Так дипломат отреагировал на то, что мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным в Киркенесе.

«Почтить память бойцов Красной армии, которые отдали свою жизнь при освобождении Северной Норвегии, — это не только право, но и обязанность генерального консула России в Киркенесе», — говорится в сообщении Telegram-канала российского посольства.

Посол напомнил, что в Красной армии сражались не только русские, «но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР».

Посол отметил, что никто не может отнять у генконсула, представителя России, являющейся международно признанным правопреемником СССР, право провести подобную церемонию. Российская сторона приветствует участие представителей других народов СССР, в том числе и Украины, в таких церемониях, добавил Рамишвили.

Памятники советским воинам являются публичными пространствами, поэтому вопрос юридических ограничений на мероприятия возле них остается «в компетенции норвежских правоохранительных и судебных властей, а не русофобски настроенных политиков», заключил он.

Меланд 25 октября убрал венок советским воинам-освободителям, возложенный Коныгиным в городе Киркенес. Российский дипломат произнес речь на церемонии празднования, а также возложил венок советским освободителям Северной Норвегии. Мэр Сeр-Варангер был недоволен тем, что российский венок закрывал норвежский и убрал его.

После этого россиянка, присутствовавшая на мероприятии, вернула его на место, и норвежский венок был снова прикрыт.